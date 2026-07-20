Viery: "Mio padre mi ha chiamato così perché era un fan dell'attaccante. Mi è piaciuto fin da subito il progetto viola"

Prelevato dal Gremio, Viery è uno dei difensori centrali nuovi di zecca per la Fiorentina.

Due ruoli

“Vorrei ringraziare il presidente che mi ha portato qui - sono le sue parole - e il Gremio. Sono cresciuto come terzino, poi sono passato a fare il centrale, quindi posso giocare in entrambi i ruoli”.

La curiosità

“Mio padre era un grande fan di Christian Vieri e quindi mi ha dato questo nome. Mi è piaciuto molto questo progetto che mi è stato presentato. E’ una squadra giovane e c’è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare molto. E c’è anche una città come Firenze che è molto bella”.