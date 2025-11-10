Succede di tutto e di più sul 2-2 del Genoa e c'è un tocco di mano malandrino. Due rigori netti

Tanti episodi rilevanti dal punto di vista arbitrale sono successi durante Genoa-Fiorentina, gara diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

Rigore netto

Rigore netto per i viola concesso nel primo tempo. Cross di Nicolussi Caviglia e in area del Genoa Colombo intercetta il pallone con il braccio sinistro molto largo. Guida fischia il penalty già in presa diretta.

Rigore anche per il Genoa

In apertura di ripresa Ranieri prova ad intervenire su un pallone in area con il piede sinistro. Lo stesso finisce sul braccio del capitano viola che è molto largo: Guida spiega ai giocatori in campo che si tratta di un’autogiocata e non fischia. Il Var rivede l'azione e non c'è il tocco con il piede, quindi è rigore.

Caos in area e tocco di braccio

Succede di tutto invece sul 2-2 del Genoa. Grande caos in area viola dove De Gea aspetta un fischio arbitrale per un contatto con un avversario con lui in uscita. Colombo cade a terra e tocca con il braccio sinistro il pallone. Dopo il tocco di un difendente viola, lo stesso Colombo da terra, mette dentro la palla del pareggio. Il tocco non è punibile dal Var, perché non c'è immediatezza tra lo stesso e il gol (ricordate quello che successe con Meister in Pisa-Fiorentina?). Però un fischio arbitrale poteva starci in diretta, durante lo svolgimento dell'azione.