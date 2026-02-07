Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: sorpresa sulla fascia sinistra, Parisi torna nel suo ruolo naturale. Solo panchina per Fabbian

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, sfida valevole per la 24sima giornata di Serie A, con le due compagini in campo tra un'ora.

Le scelte di Vanoli

Ben poche le sorprese negli undici scelti da Vanoli: tornano i titolari, con De Gea in porta, Dodo che riprende posto sulla destra e la coppia di centrali Pongracic-Comuzzo riconfermata. L'unica sorpresa è sulla fascia sinistra: non ci sarà Gosens, prenderà il suo posto Parisi che torna nel suo ruolo prediletto. Centrocampo che ripropone Mandragora, Fagioli e Brescianini, solo panchina per Fabbian. Si rivede Kean al centro dell'attacco: alla sua destra agirà Solomon, a sinistra Gud.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams. All. Baroni