Dopo dieci anni al West Ham, uno dei protagonisti della nefasta finale di Praga potrebbe arrivare in Italia
C'era anche Michail Antonio tra i titolari nella finale di Praga che vide la Fiorentina uscire sconfitta per mano del West Ham. Ebbene, uno dei protagonisti di quella finale amarissima per i viola, ora potrebbe clamorosamente approdare in Italia, e per la precisione in Serie B.
La Samp tenta il colpo
Secondo PianetaSerieB, infatti, la Sampdoria - scampata allo spettro della retrocessione in Serie C - avrebbe avviato i contatti con l'entourage del giocatore, svincolatosi dal West Ham dopo un decennio di militanza alla corte degli Hammers. 35 anni e tanta esperienza, caratteristiche che potrebbero fare di Antonio l'uomo giusto per rilanciare la Samp dopo l'ultima, terribile stagione.
💬 Commenti