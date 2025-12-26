FOTO - Il regalo di Natale della Fiorentina per il piccolo Tommy, che riceve una maglia autografata dai suoi idoli: "Credi sempre nei sogni"

La magia del Natale ha illuminato gli occhi di un piccolo tifoso della Fiorentina. Abbiamo già parlato di Tommy e della sua storia, sostenitore viola di Lodi con la mamma della Lucchesia e con il sogno di incontrare Dodô, tra le prese in giro dei coetanei che tifano le grandi squadre.

Il regalo della Fiorentina per il piccolo Tommy

Il post della madre Vania, maestra, ha riscosso grande popolarità, tanto da arrivare a tanti cuori viola. E a quanto pare anche alla Fiorentina stessa. La mamma di Tommy, infatti, ha condiviso sui social un inaspettato regalo per il figlio: una mamma della Fiorentina con gli autografi di De Gea e del suo idolo Dodô. “Con affetto e simpatia, credi sempre nei sogni”, queste le dediche scritte dai giocatori sulla divisa.

L'emozione del tifoso viola: “Credi nei sogni”

“Grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo: avete regalato a Tommaso un’emozione che porterà con sé per sempre”, questo ha scritto Vania su Facebook. Ecco la foto della maglietta: