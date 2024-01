Tanti top a forte rischio per la Lazio in vista della Supercoppa. Recupera Romagnoli, Luis Alberto dà già forfait. Immobile...

La Fiorentina, in questo inizio di 2024, sarà impegnata anche nella Supercoppa Italiana. Semifinale contro il Napoli, dall'altra parte Inter e Lazio. Proprio per quanto riguarda i biancocelesti, ci sono tanti giocatori a forte rischio per la competizione.

Lazio decimata in Supercoppa?

Sta meglio il difensore Alessio Romagnoli, che finalmente torna ad allenarsi in gruppo dopo circa due mesi di stop. Il recupero di Luis Alberto, invece, sarà particolarmente lungo: realisticamente, il forfait dello spagnolo per la trasferta in Arabia è praticamente certo. E Immobile? Ancora in dubbio. La Lazio deve svolgere ulteriori accertamenti, tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni. Lo riporta il portale del Corriere dello Sport.