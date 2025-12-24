​​

header logo

Coppola? È più che un'idea. I contatti avuti dalla Fiorentina

Calabrone Viola /
Coppola festeggia un gol con i compagni Gomez e Tzimas
Coppola festeggia un gol con i compagni Gomez e Tzimas

Che il reparto arretrato preoccupi sia lo staff tecnico che la dirigenza della Fiorentina, è un dato di fatto. 

Ecco perché ci sono già molte indiscrezioni di mercato in questo senso. Ed ecco anche perché Diego Coppola rappresenti più di un'idea. 

Contatti

I viola hanno già avuto dei contatti col difensore del Brighton e stanno provando a riportarlo in Italia, anche se non è questa la sola pista aperta. Per esempio potete leggere a parte anche qualcosa su Radu Dragusin

La retroguardia più battuta

Mercato italiano e mercato europeo: sicuramente la difesa gigliata cambierà volto nel corso del prossimo gennaio, per diventare più solida e per invertire la tendenza, perché non dimentichiamoci che è la più battuta della Serie A, al pari dell'Udinese

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (5)