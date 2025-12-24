Coppola? È più che un'idea. I contatti avuti dalla Fiorentina

Che il reparto arretrato preoccupi sia lo staff tecnico che la dirigenza della Fiorentina, è un dato di fatto.

Ecco perché ci sono già molte indiscrezioni di mercato in questo senso. Ed ecco anche perché Diego Coppola rappresenti più di un'idea.

Contatti

I viola hanno già avuto dei contatti col difensore del Brighton e stanno provando a riportarlo in Italia, anche se non è questa la sola pista aperta. Per esempio potete leggere a parte anche qualcosa su Radu Dragusin.

La retroguardia più battuta

Mercato italiano e mercato europeo: sicuramente la difesa gigliata cambierà volto nel corso del prossimo gennaio, per diventare più solida e per invertire la tendenza, perché non dimentichiamoci che è la più battuta della Serie A, al pari dell'Udinese.