Maresca: "Dispiace vedere la Fiorentina in questa situazione. Conference? Credo che ora debbano pensare al campionato"

Premiato per la vittoria del Mondiale per Club con il Chelsea nella scorsa stagione alla cerimonia della panchina d'oro a Coverciano, l'allenatore Enzo Maresca ha parlato anche di Fiorentina ai media presenti.

Sulla squadra viola

“Dispiace vedere la Fiorentina in questa situazione di classifica. Mi auguro possano uscirne. La Conference? Sarebbe bello vedere un'italiana tornare a vincere, ma credo che ora a Firenze si debbano concentrare sul campionato”.

Sulla Serie A

“Ogni campionato è diverso, quello italiano è molto combattivo. Un mio ritorno? Al momento sto bene all'estero, ormai sono qua da diversi anni”.