Sul proprio sito, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell'interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi, talento in forza all'Empoli.

“Alla Fiorentina piace molto Tommaso Baldanzi, gioiellino classe 2003 dell’Empoli. Sarebbe il sostituto perfetto di Castrovilli, un discorso che rientra all’interno dei rinnovati e cordiali rapporti tra i club, certificati dalla recente operazione Parisi. Ne avevamo parlato lo scorso 4 agosto, una notizia di Gianluigi Longari proprio nei giorni della cessione di Castrovilli al Bournemouth poi saltata”.

“Ma la Fiorentina ha continuato a lavorare su Baldanzi, conosce la valutazione dell’Empoli superiore ai 20 milioni, potrebbe aggiungere una contropartita tecnica. Sarebbe un nuovo investimento per il futuro: come i viola hanno fatto con Parisi malgrado la presenza in organico di Biraghi, può succedere la stessa cosa con Baldanzi, considerando che l’ottimo Bonaventura non è più un ragazzino. Situazione da monitorare”.