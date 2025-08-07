La bandiera del Parma Luigi Apolloni, recordman di presenze coi ducali, ha parlato a Radio Bruno commentando l'arrivo dell'ex gialloblù Sohm alla Fiorentina.

‘Sohm ha le caratteristiche giuste per Pioli, ecco in cosa deve crescere’

“Penso che Sohm sia un ottimo acquisto per la Fiorentina. È arrivato con la squadra in Serie B e poi è cresciuto, facendo anche la Serie A in modo egregio. È una mezzala che può fare il trequartista, ha personalità e anche se magari non si vede molto, si sente. Penso abbia le caratteristiche giuste per la squadra di Pioli. Deve lavorare sulla continuità, ha delle pause in campo e deve crescere su questo aspetto per salire di livello”.

‘Spero che Gudmundsson riesca a far vedere le sue qualità’

“In difesa Pongracic è un giocatore importante, la Fiorentina che sta disegnando Pioli è una squadra equilibrata ed elastica. Kean è un attaccante di peso che ha mostrato grandi cose. Gudmundsson ha fame di mostrare le sue qualità, che lo scorso anno non è riuscito a far vedere per varie ragioni, non essendo riuscito ad inserirsi al meglio. Punto molto sullo spirito di rivalsa dell'islandese, può aumentare lo spessore dell'attacco della Fiorentina”.