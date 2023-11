Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita contro il Bologna della Fiorentina, l'ultimo match prima della sosta:

“Italiano con i due cambi alla fine del primo tempo di domenica ha vinto la partita. Non è mai stato un integralista e chi dice che non sa cambiare si deve ricredere. Domenica Milenkovic e Quarta sono stati imbarazzanti, che ci può l’allenatore?".

Poi ha aggiunto: "Con il Bologna in campo c’erano sette giocatori viola della squadra che lottava per la salvezza, oggi invece per andare in Champions”.