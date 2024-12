Il malore in campo di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter è stato raccontato anche dall'équipe di Sky Sport, con Fabio Caressa in studio. I telespettatori hanno particolarmente apprezzato la gestione di ore così complicate e, a tal proposito, il giornalista ha risposto sul proprio canale YouTube: “Voglio ringraziare tutti per i tanti attestati di stima che mi sono arrivati in questi giorni. Mi piace precisare alcune cose. In primis, se siamo riusciti a fare un buon servizio nel momento più difficile del campionato, è stato soprattutto un grande lavoro di squadra. La forza di Sky è sempre stata la capacità di mettere da parte gli individualismi, specialmente in contesti così delicati”.

“Lavoro difficilissimo, ma commovente. Contributo da parte di tutti”

E aggiunge: “Abbiamo sempre abbracciato il modus operandi di essere certi delle notizie, lo vedete anche nel calciomercato. Ho visto un lavoro di squadra davvero commovente, con il contributo di tutti, anche da chi era a casa, in regia, sul posto allo stadio e in ospedale. Sono molto contento e ho un grande sentimento di gratitudine”.