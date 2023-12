Intervenuto a Radio Serie A, lo storico ex difensore del Parma Antonio Benarrivo è tornato sulla rocambolesca eliminazione del Parma contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Ecco cosa ha detto: “Dispiace molto, è stata una partita dominata dal Parma almeno per tutto il primo tempo, giocata davvero da grandissima squadra. Purtroppo poi dopo aver subito gol nella testa i calciatori sono crollati e hanno subito la Fiorentina. Il pareggio viola si percepiva, era nell’aria ed è arrivato poco dopo. I giocatori del Parma non riuscivano più a fare due passaggi di fila, il pallone scottava tra i piedi. Il Parma è stato bravo a tenere poi i due supplementari, poi la lotteria dei rigori dà il proprio verdetto che è uno solo”.

“Al Parma ieri è mancata la forza mentale dopo il primo gol di Nzola. Penso però che la società sia prontissima per tornare in Serie A, è forte anche sul piano economico e può giocare la massima serie in maniera molto tranquilla. Ricordo la finale del 2001 con la Fiorentina, ringrazio la mia scelta di vita e la volontà di Tanzi di trattenermi. Ho vinto ben 4 trofei in Italia ed Europa e perso pure due finali in gialloblù”.