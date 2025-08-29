C'è un po' di Fiorentina nell'under 17 italiana. Un giovanissimo portiere viola convocato per un torneo internazionale
La Nazionale italiana under 17 è pronta a volare fino in Portogallo per un torneo internazionale, in programma dal 4 al 9 settembre, dove affronterà i padroni di casa portoghesi, la Serbia e la Scozia.
La manifestazione rappresenta un'ulteriore tappa di avvicinamento alla prima fase di qualificazione all'Europeo di categoria. Il tecnico Daniele Franceschini, per affrontare queste importanti partite preparatorie, ha convocato 22 calciatori. Fra questi anche il giovanissimo portiere viola (classe 2009) Tommaso Mazzi.
