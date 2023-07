I convocati per la Stella Rossa: Presenti i giovani Campioni d'Europa ed i nuovi acquisti. Amrabat non parte, a casa anche Barak ma non solo

Da poco la Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita amichevole di domani sera contro la Stella Rossa, allo stadio Marakana. In lista i giovani Amatucci e Kayode, così come Comuzzo e Martinelli. Dentro anche i tre nuovi volti: Parisi, Sabiri e Arthur Melo. Assenti Nicolas Gonzalez e Sofyan Amrabat, rientrati da poco dalle vacanze, così come Barak, ancora out dopo l'infezione virale. Fuori anche Riccardo Sottil e Niccolò Pierozzi.

Di seguito, ecco la lista dei convocati per la trasferta di Belgrado dal tecnico viola Vincenzo Italiano:

1) AMATUCCI Lorenzo

2) BIRAGHI Cristiano

3) BONAVENTURA Giacomo

4) BREKALO Josip

5) CASTROVILLI Gaetano

6) CEROFOLINI Michele (P)

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) JOVIĆ Luka

12) KAYODE Michael Olabode

13) KOKORIN Aleksandr

14) KOUAME Kouakou Christian Michael

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MENDONÇA CABRAL Arthur

19) MILENKOVIĆ Nikola

20) MUNTEANU Louis

21) PARISI Fabiano

22) RAMOS DE OLIVAIRA MELO Arthur

23) RANIERI Luca

24) SABIRI Abdelhamid

25) TERRACCIANO Pietro (P)