I perni della Fiorentina dal punto interrogativo. A Bergamo con due dubbi

La buona riuscita di una partita della Fiorentina dipende anche, forse soprattutto, dalla condizione di alcuni singoli irrinunciabili. In questo senso, poter tornare a contare su Lucas Beltran non è poca cosa, come purtroppo non lo è rinunciare a Jack Bonaventura. Altri due perni viola non sono al 100%.

Gonzalez e Arthur tengono sulle spine

Il Corriere Fiorentino sottolinea la condizione di Nico Gonzalez e di Arthur. Il primo è particolarmente stanco dopo 90 minuti pieni contro il Maccabi Haifa e un ritiro in Nazionale in vista. Il secondo deve ancora smaltire al meglio la botta alla caviglia presa a Torino. Sta a Italiano la decisione, la panchina è possibile per entrambi.