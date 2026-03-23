Due gol annullati giustamente e due rigori da non dare. Ma i problemi per Colombo sono stati altri...

La partita tra Fiorentina e Inter è stata diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

Niente rigori

Un paio di proteste ci sono state durante la partita, quella dell'Inter per un tocco col braccio di Pongracic e quella della Fiorentina per un contatto in area tra Kean e Carlos Augusto. In entrambi i casi non c'era il penalty.

Per quanto riguarda Pongracic, lo ha spiegato bene l'ex arbitro Marelli il perché il suo tocco non è punibile. Quanto all'episodio in area nerazzurra, Kean e Carlos Augusto si trovano fianco a fianco e non ci sono azioni fallose da parte del difensore.

Gol annullati

Due le reti annullate dall'arbitro e giustamente. La prima a Barella, perché al momento del lancio di Dumfries, il centrocampista interista è oltre Gosens. La seconda invece a Kean che, al momento della conclusione di Fagioli è oltre Bisseck. Carlos Augusto tocca il pallone prima che lo stesso arrivi al centravanti viola, ma non può essere considerata una giocata bensì una semplice deviazione.

Problemi

I problemi maggiori Colombo li ha avuti durante la ‘gestione dell’ordinario'. Falli inesistenti fischiati, altri evidenti non sanzionati e solitamente a senso unico. Non c'è voglia di piangere o di lamentarsi inutilmente in questo consesso, però è un'evidenza che abbia fischiato molto più a favore dell'Inter.