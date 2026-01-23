Ma Nicolussi Caviglia che fa? L'eterna attesa di una nuova offerta al Venezia. E se non arriva...

C'è un giocatore nel centrocampo della Fiorentina che, in mezzo ai tanti arrivi, è rimasto in bilico. L'equilibrista Nicolussi Caviglia è in attesa di conoscere il suo futuro, che qualche settimana fa sembrava essere certamente lontano da Firenze.

Stallo totale

Per adesso, però, il giocatore ex Juventus è ancora alla corte di Vanoli in attesa di una nuova offerta del Cagliari al Venezia, che detiene il suo cartellino. La prima proposta dei sardi è stata rispedita al mittente e adesso le parti sono di nuovo al lavoro per cercare una soluzione all'intrigo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

E se l'offerta non arriva?

Quello che è certo è che finché non arriva una nuova offerta al Venezia (dal Cagliari e non), Nicolussi rimane a Firenze. E se una nuova offerta non dovesse arrivare, il giocatore rimarrebbe alla Fiorentina nel ruolo di vice Fagioli. Anche se lo spazio potrebbe essere poco, visto anche il rendimento del compagno di reparto.