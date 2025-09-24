La Fiorentina Primavera va in visita all'Ospedale Meyer per una raccolta fondi - FOTO

La Fiorentina Primavera ha partecipato a un'iniziativa benefica in favore dell'Ospedale Meyer, a Firenze. I ragazzi di mister Galloppa si sono riuniti per dare il loro contributo alla raccolta fondi, come indica il comunicato del club.

Fiorentina Primavera in visita al Meyer

“Questa mattina la squadra Primavera della Fiorentina ha fatto visita all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per partecipare a un’iniziativa benefica a sostegno della raccolta fondi della Fondazione Meyer. Un momento di grande sensibilità e solidarietà, che ha visto i giovani viola, Mister Galloppa e tutto il suo staff incontrare i piccoli pazienti e il personale dell’ospedale. Presenti per l’occasione Alessandro Benedetti, Segretario Generale della Fondazione Meyer, ed Emanuele Gori, Direttore Sanitario dell’AOU Meyer IRCCS. ACF Fiorentina ringrazia lo staff della Fondazione Meyer per la foto messa a disposizione della società gigliata”.