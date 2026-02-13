Una rosa molto costosa che ha reso poco: la Fiorentina non brilla in una classifica di mercato

La Fiorentina non fa una bellissima figura nelle classifiche che riguardano l'operato recente sul mercato. E non solo per quanto riguarda l'ultima estate. Transfermarkt, a tal proposito, ha stilato una speciale graduatoria tenendo conto delle venti rose di Serie A.

Un valore in cui la Fiorentina non brilla

Il calcolo è la differenza tra il valore attuale delle rose e il loro costo, per capire chi ha lavorato meglio e chi non è riuscito a guadagnarci chissà quanto. Primo posto per l'Inter: rispetto a quanto spero, la rosa nerazzurra vale 364 milioni in più. La Fiorentina è quattordicesima (+22 milioni), un dato tutt'altro che rinfrancante. La peggiore è il Napoli, addirittura in negativo.

Una rosa molto costosa e senza grande plusvalore

Ecco la classifica: Inter +364 mln, Como +121 mln, Bologna +106 mln, Milan +101 mln, Roma +92 mln, Atalanta +60 mln, Genoa +53 mln, Parma +43 mln, Lazio +34 mln, Lecce +31 mln, Udinese +31 mln, Juventus +25 mln, Pisa +24 mln, Fiorentina +22 mln, Verona +18 mln, Cagliari +18 mln, Torino +6 mln, Cremonese +6 mln, Sassuolo +5 mln, Napoli -12 mln.