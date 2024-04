Contro la Juventus la Fiorentina ha stabilito un record storico e infelice

Per la prima volta nella storia della Serie A, la Fiorentina totalizza zero punti nelle sei partite contro Inter, Juventus e Milan - quattro delle quali perse per 1-0, subendo gol nel primo tempo.

A riportare il record storico e infelice per la storia viola è il giornalista Giuseppe Pastore, che sottolinea lo zero totalizzato in questa stagione dalla squadra di Vincenzo Italiano contro le top 3 squadre della Serie A. Contro le big la Fiorentina ci ha abituato a grandi prestazioni, che in qualche caso quest'anno non sono bastati per portare a casa almeno qualche punto.