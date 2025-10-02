Dall'esordio con la ref cam a Fiorentina-Roma: un arbitro con cui i viola non hanno mai vinto

La partita tra Fiorentina e Roma in programma domenica prossima alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi, sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como. Tra le altre cose, sarà questa la sua 50esima direzione in Serie A. E' anche l'arbitro dell'esordio della ref cam in Italia avvenuto in Juventus-Inter.

I precedenti con la Fiorentina

Tre sono i suo precedenti con i viola. Non ci sono vittorie nello score, bensì due pareggi (Lazio-Fiorentina 1-1 2022/23 e Fiorentina-Monza 2-2 della scorsa stagione) e una sconfitta, ovvero Napoli-Fiorentina 2-1 alla 28esima della scorsa stagione.

Roma senza sconfitte

La Roma non ha mai perso con Colombo. Tre vittorie e tre pareggi per lui con i giallorossi. Però in trasferta con lui c'è stato un solo incrocio: Torino-Roma 0-1 campionato 2022/23.