Vanoli: "Siamo concentrati sul Rakow, non sulla Cremonese. Scendiamo in campo sempre per vincere. I giovani della Primavera..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa prima dell'ottavo di Conference League contro il Rakow.

Sulla partita di Conference

“Sarà una partita importante. Siamo concentrati sulla partita di domani, non su quella di lunedì. La Conference è un trofeo importante che dobbiamo onorare e nel quale dobbiamo andare avanti il più possibile. Sappiamo che squadra è il Rakow, sono compatti. Si difendono bene e ripartono altrettanto bene. Sarà andata e ritorno, dovremo essere intelligenti. Poi quando sarà finita la partita domani penseremo alla Cremonese".

Sul torneo

"Vincere aiuta a vincere? Servirà intanto fare la prestazione. Da queste poi arrivano i risultati. Contro il Parma potevamo fare meglio, sarà uno stimolo per migliorare. Da quando sono qua abbiamo sempre preparato le partite per vincere. Quando non ci riesci, devi provare a non perdere”.

Sui giovani

“A me i ragazzi giovani piacciono molto. Quando hanno la possibilità per me devono giocare. Poi vanno anche tutelati. I ragazzi giovani che vengono con me devono avere la testa per entrare, ma non ho problemi a utilizzarli”.