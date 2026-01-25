Il Napoli crolla allo Stadium prima della Fiorentina e la Juve ricuce il gap. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
L'allenatore Antonio Conte
Vittoria travolgente per la Juventus che nel match delle 18 ha battuto per 3-0 il Napoli allo Stadium. Gara a senso unico fin dal primo tempo e sbloccata da David al 22'. Subito dopo salvataggio sulla linea di Buongiorno su tiro a botta sicura di Conceicao.
Nella ripresa la Juve la chiude al 77' con l'assist di Miretti per Yildiz, freddo davanti a Meret. A tre dal termine arriva anche la goleada con un sinistro da fuori di Kostic. Il Napoli di Conte ospiterà poi la Fiorentina nel prossimo week end.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Juventus 42, Roma 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 26, Sassuolo 26, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.
