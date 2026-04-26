Anche Fagioli è in dubbio per la gara contro il Sassuolo: la situazione

La Fiorentina continua a fare i conti con una situazione di emergenza che ormai è diventata quasi una costante. Nelle ultime settimane i viola hanno dovuto rinunciare a elementi chiave, a partire da Moise Kean, punto di riferimento dell’attacco, ancora indisponibile. A lui si aggiungono le assenze di Fabiano Parisi e Niccolò Fortini, rendendo il quadro complessivo ancora più complicato.

Disposizione in attacco ancora da decidere

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, in vista della gara odierna contro il Sassuolo, la situazione si è complicata ulteriormente con le condizioni non ottimali di Roberto Piccoli, che nelle ultime uscite ha stretto i denti giocando nonostante il dolore all’adduttore. Nell’ultima seduta Paolo Vanoli lo ha provato tra i titolari, salvo poi sostituirlo con Albert Gudmundsson. La decisione definitiva arriverà solo a ridosso della partita, ma tutto lascia pensare che Piccoli possa partire dalla panchina. Come ormai risaputo non dovrebbe esserci neanche Robin Gosens, alle prese con un affaticamento, con Balbo pronto a prenderne il posto.

Anche Fagioli non è al meglio della condizione

A preoccupare, però, è anche la condizione di Nicolò Fagioli, tutt’altro che al meglio. Tra i giocatori no è al meglio è comunque quello più vicino a una maglia da titolare, ma non è escluso che possa alzare bandiera bianca all’ultimo momento. In quel caso, spazio a Giovanni Fabbian nei tre a centrocampo.