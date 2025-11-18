Novanta minuti in campo per Dzeko, ma la Bosnia sfiora solo l'impresa. C'è spazio anche per Sohm nella Svizzera...

Due giocatori della Fiorentina in campo questa sera nelle qualificazioni al Mondiale. La Bosnia di Edin Dzeko ha sfiorato l'impresa, non riuscendo tuttavia a raggiungere direttamente la fase a gironi della Coppa del Mondo.

Dzeko, l'impresa è solo sfiorata

90' in campo per l'attaccante della Fiorentina, che non è però riuscito ad incidere. La Bosnia era passata in vantaggio contro l'Austria, ma al 77' è giunta la beffa. 1-1 finale e austriaci qualificati. Per Dzeko e compagni invece saranno playoff.

Sohm, invece, va in America

Ha visto il campo anche Simon Sohm, centrocampista viola che solitamente trova poco spazio con la Nazionale elvetica. La sua Svizzera, andata in vantaggio contro Kosovo, è stata però ripresa dai padroni di casa. Nonostante questo 1-1, Sohm e compagni andranno al Mondiale.