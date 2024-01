I dubbi su Bonaventura ed Arthur: la Fiorentina può ancora permettersi di risparmiarli? C'è un potenziale tour de force in Arabia

Già a riposo, parziale, in Coppa Italia, e forse a rischio stesso trattamento anche domani contro l'Udinese: l'accoppiata Arthur-Bonaventura vale da sola una bella fetta di Fiorentina, non solo a centrocampo. Troppo importante quindi averli al top per il match di giovedì in Supercoppa. Nell'affollata stagione viola d'altronde, i turni infrasettimanali sono la normalità ma le alternative tutto fuorché in grado di non far rimpiangere i titolari.

Per questo Italiano sarà costretto a riflessioni e calcoli non indifferenti, per decidere se rilanciarli, in particolare Bonaventura che è giunto alla soglia dei 35 anni. In Arabia potrebbe esserci un doppio impegno tostissimo, nel giro di tre giorni.