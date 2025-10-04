Atalanta e Como non si fanno male. La Fiorentina rimane lontanissima. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in pareggio alla NewBalance Arena di Bergamo tra Atalanta e Como. Due gol nei primi 20 minuti per decidere la sfida.

La cronaca della gara

Al nono è Samardzic a sbloccarla per i padroni di casa della Dea, che passano subito in vantaggio. È poi Maximo Perrone al 19esimo a rimettere in equilibrio una gara che rimarrà sull'1-1 fino allo scadere. Un punto a testa per Atalanta e Como, la Fiorentina rimane lontanissima.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Atalanta 10, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 9, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Lazio 7, Parma 5, Torino 5, Lecce 5, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2.