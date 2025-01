Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno durante la trasmissione il Pentasport. L'ex difensore viola non ha risparmiato le critiche a Palladino: "La cessione di Kayode ti mette in una situazione complicata, perché a destra non c’è nessun altro per sostituire Dodò e devi inserire qualche altro. Ora la rosa sembra un po' corta e mi aspetto degli innesti dal mercato, anche nella finestra di gennaio è sempre più complicato, si rischia di buttare via i soldi".

Poi le dichiarazione sull'allenatore viola: “Palladino dopo il malore di Bove non ci ha più capito niente, la squadra aveva tutte le caratteristiche per restare in alto. L'errore è stato sostituire Bove con Sottil, fare questo significa essere in confusione: Bove è un centrocampista di sostanza, Sottil un'ala che punta e salta l’uomo. Quando ho visto la formazione contro il Napoli ho pensato questo è pazzo, quella partita è stata una mazzata e riprendere fiducia ora è difficile. Gudmundsson sostituito? La sua gestione non va bene. Ma poi per mettere chi? Ma dai. Non va bene".