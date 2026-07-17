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Graziani: "Fiorentina attenta all'entusiasmo, ricordati lo scorso anno. Il vero mercato comincia dopo Ferragosto"

Redazione /
Francesco Graziani
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L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sul mercato che sta portando avanti il nuovo ds viola Fabio Paratici

Sull'entusiasmo

“Il mio pensiero sulla Fiorentina è positivo. C'è tanto entusiasmo, ma è lo stesso che c'era lo scorso anno con i nuovi calciatori e con le potenzialità che sembravano esserci. Poi abbiamo visto com'è andata”. 

Vero mercato

“Siamo ancora all'inizio: servirà ancora un mese e mezzo circa per vedere la squadra al completo. Anche perché il vero mercato sarà dopo Ferragosto. Staremo a vedere, ma ci sono motivi per essere ottimisti. Paratici sta lavorando bene". 

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