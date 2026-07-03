I figli di Julinho e Montuori: "Firenze ha amato i nostri babbi, qua ci fermano per ringraziarci di quello che loro hanno fatto"

All'evento ‘Solo per la Maglia’ sono intervenuti anche Carlos Botelho e Angelo Montuori, rispettivamente figli di Julinho e Miguel Montuori, eroi del primo scudetto della Fiorentina.

“In Brasile al babbo gli mancava Firenze”

Carlos Botelho ha ricordato: "Il mio babbo mi parlava di Firenze con amore. Io sono brasiliano ma ho il cuore viola. Quando è arrivato a Firenze, lasciando il Brasile, piangeva di saudage perché sentiva la mancanza del Brasile. Quando è tornato in Brasile di ritorno da Firenze piangeva di nostalgia perché gli mancava Firenze. La Fiorentina era una grande famiglia".

“I fiorentini ringraziano”

Il figlio di Montuori, Angelo, ha commentato: "I fiorentini mi fermano per ringraziarmi di quello che ha fatto il mio babbo per la Fiorentina".