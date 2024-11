Vecino ricorda: "Fu Sarri a cambiarmi la carriera. Quando tornai alla Fiorentina ero già pronto per fare il titolare"

L'ex centrocampista della Fiorentina, ora alla Lazio, Matias Vecino, ha parlato in un'intervista concessa al portale Lalaziosiamonoi.it intervenendo anche sulla sua avventura in viola e sul rapporto con Maurizio Sarri. Queste le sue parole sull'attaccante toscano:

"Mi ha cambiato la carriera. Io non avevo ancora trovato continuità, poi lui mi ha disegnato un ruolo e insegnato tante cose a livello tattico. È stato il primo anno in cui ho fatto 40 partite di fila e tutte dal primo minuto. Da lì sono tornato alla Fiorentina già pronto per fare il titolare. Sarri mi ha voluto diverse volte a Napoli, poi ci siamo ritrovati qui alla Lazio e mi ha dato la possibilità di rivalutarmi come giocatore affidabile".