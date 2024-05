Futuro a Firenze per Goretti? In settimana l'incontro con il patron della Reggiana, ma la Fiorentina...

Nicolas Burdisso non rinnoverà il proprio accordo con la Fiorentina e lascerà Firenze a fine stagione.

Uno dei nomi forti per la sostituzione dell'argentino

Secondo Sky, uno dei nomi forti valutato dal club viola, anche se la trattativa non è ancora in fase avanzata, per la sostituzione del dirigente argentino, è quello di Roberto Goretti.

Incontro col patron della Reggiana

In settimana Goretti incontrerà il patron della Reggiana per discutere del suo futuro all'interno della società emiliana, ma la Fiorentina sta seriamente pensando a lui.

Per il ruolo di direttore tecnico resta comunque in corsa anche lo spagnolo, Eduardo Macia.