Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ma dove miri?
Due le pagine dedicate alla Fiorentina che troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 18
Aperura stamani per: “Viola, dove miri?". Ovvero: “È quinta in A per xG ma segna troppo poco”. In taglio basso: “Paratici a Firenze oggi la conferenza”.
Pagina 19
Occhi puntati sull'attaccante: “Sulle spalle di Kean”. Sottotitolo: “Ha tutta una settimana di test per riprendersi il posto da titolare e trascinare la squadra col Toro”.
