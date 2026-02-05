​​

Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ma dove miri?

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due le pagine dedicate alla Fiorentina che troviamo all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18

Aperura stamani per: “Viola, dove miri?". Ovvero: “È quinta in A per xG ma segna troppo poco”. In taglio basso: “Paratici a Firenze oggi la conferenza”. 

Pagina 19

Occhi puntati sull'attaccante: “Sulle spalle di Kean”. Sottotitolo: “Ha tutta una settimana di test per riprendersi il posto da titolare e trascinare la squadra col Toro”. 

