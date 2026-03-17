Fiducia (momentaneamente) confermata a Nicola: la Cremonese non cambia nonostante la batosta subita dalla Fiorentina

Fra i tanti strascichi del roboante 1-4 con cui la Fiorentina si è imposta ieri sera sulla Cremonese, spedendo i lombardi in zona retrocessione, si è parlato molto anche del destino dell'allenatore dei grigiorossi, Davide Nicola, la cui panchina inizia seriamente a scottare.

Avanti tutta

Invece, secondo quanto riporta TMW, non è previsto un cambio alla guida della Cremonese. A dire il vero, la società aveva già dato fiducia al mister nel prepartita ("Se avessimo voluto cambiare allenatore, lo avremmo già fatto"), e sembra essere intenzionata a continuare su questa linea nonostante i primi nomi per il dopo-Nicola avessero già iniziato a circolare - due su tutti, Gotti e Giampaolo -.

La situazione a Cremona

Quindici partite senza vittorie, nelle quali la Cremonese ha collezionato solo quattro punti, segnando cinque gol (uno di questi ieri sera, grazie al ritrovato Okereke): bottino magrissimo che, di fatto, ha visto i Violini scendere da un ottimo nono posto a un pericolosissimo diciottesimo posto, iscrivendosi perentoriamente alla lotta salvezza. “Se sono io il problema vorrei restare fino alla fine, così divento io il capro espiatorio", ha detto Nicola in conferenza stampa ieri sera: francamente, puntare il dito altrove è difficile.