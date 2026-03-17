E Nicola ora è in bilico, il clamoroso crollo del quale ha approfittato la Fiorentina

La pesanta sconfitta arrivata contro la Fiorentina rischia di essere una sentenza per Davide Nicola. La Cremonese, intesa come società, sta pensando se esonerare o meno il tecnico.

Crollo

Il crollo dei grigiorossi è davvero sotto gli occhi di tutti: sono solo 4 i punti fatti da questa squadra nelle ultime 15 giornate e la vittoria non arriva addirittura dallo scorso 7 dicembre.

Uno stop che ha fatto bene ai viola

La Fiorentina ha approfittato anche di questo clamoroso stop per poter recuperare posizioni in classifica e per collocarsi fuori dalle ultime tre squadre.