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E Nicola ora è in bilico, il clamoroso crollo del quale ha approfittato la Fiorentina

Calabrone Viola /
Davide Nicola
Davide Nicola

La pesanta sconfitta arrivata contro la Fiorentina rischia di essere una sentenza per Davide Nicola. La Cremonese, intesa come società, sta pensando se esonerare o meno il tecnico. 

Crollo

Il crollo dei grigiorossi è davvero sotto gli occhi di tutti: sono solo 4 i punti fatti da questa squadra nelle ultime 15 giornate e la vittoria non arriva addirittura dallo scorso 7 dicembre. 

Uno stop che ha fatto bene ai viola

La Fiorentina ha approfittato anche di questo clamoroso stop per poter recuperare posizioni in classifica e per collocarsi fuori dalle ultime tre squadre. 

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