Nicola: "Ho un obiettivo e lo perseguirò fino alla fine. Niente panico, normale tensione da cavalcare con coraggio"
L'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stamoa alla vigilia del match contro la Fiorentina. L'allenatore dei grigiorossi si è soffermato soprattutto sul periodo difficile della propria squadra.
Momento delicato e ritiro
“E' una partita importante per rimetterci nella carreggiata giusta - ha detto l'allenatore della Cremonese - Per diversi motivi nell'ultimo periodo abbiamo raccolto poco, quindi serve ancora più energia ed entusiasmo. Sono arrivato con un obiettivo preciso e intendo perseguirlo fino alla fine. Posso modificare qualsiasi cosa pur di raggiungerlo, ma non cambierò mai l' energia che metto per raggiungere questo traguardo: io vivo per questo, voglio queste responsabilità”.
Spettro retrocessione
“Non c'è panico, normale tensione di quando ti avvicini a momenti importanti. La tensione però va cavalcata con il coraggio di fare ciò che si prova in settimana. Questa squadra ha bisogno di dimostrare a sé stessa che è in grado di poterlo fare”.