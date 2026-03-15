La Cremonese ricorda Davide Astori: la bella iniziativa nel segno della prevenzione

Forse non tutti sanno che il Capitano per sempre della Fiorentina Davide Astori all'inizio della sua carriera trascorse una stagione in maglia grigiorossa. Era il 2007-2008 e Astori guidò la squadra lombarda fino alla finale dei play off di Serie C persa contro il Cittadella.

L'iniziativa

Di tempo ne è passato parecchio da quella stagione, ma la Cremonese vuole continuare ad omaggiare la figura indimenticabile di Davide Astori. Per farlo il club ha deciso, proprio durante il match contro la Fiorentina, di lanciare un'iniziativa a favore della prevenzione cardiologico.

Il comunicato

Questo il comunicato della società grigiorossa:

"Un gesto concreto per onorare Davide Astori e trasformare il ricordo in un momento di prevenzione: in occasione della sfida della 29ª giornata di Serie A Enilive tra Cremonese e Fiorentina, Associazione Astori e U.S. Cremonese uniranno la memoria e la responsabilità sociale nel nome dell'ex capitano Viola, che in grigiorosso ha mosso i primi passi della propria carriera nella stagione 2007-08. Nel pre-partita, oltre ad un omaggio che verrà consegnato ai familiari di Davide, è previsto un messaggio concreto di prevenzione cardiologica che annuncerà un Open Day di prevenzione delle patologie cardiovascolari organizzato da U.S. Cremonese in collaborazione con il reparto cardiologia della ASST di Cremona che si terrà nei locali dello stadio "Zini" in date da definirsi".