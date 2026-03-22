Dodô, Dimarco e quella sfida preannuncianta a suon di cross

Tra i confronti più interessanti della sfida tra Fiorentina e Inter, spicca quello sulla fascia destra dei viola contro la corsia sinistra dei nerazzurri, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. Un duello che potrebbe rivelarsi decisivo nell’economia della partita, mettendo a confronto due giocatori tra i più incisivi nel loro ruolo.

Tutti e due tra i primi in classifica

Da una parte ci sarà il brasiliano Dodô, dall’altra l’azzurro Federico Dimarco. Entrambi stanno vivendo una stagione di alto livello, come dimostrano anche i numeri: il laterale della Fiorentina è tra i migliori in Serie A per cross effettuati, mentre l’esterno dell’Inter guida questa speciale classifica, confermandosi uno dei più pericolosi sulla sua fascia.

Dodô irrinunciabile per la Fiorentina

Dodô arriva a questo appuntamento con entusiasmo dopo il gol segnato nel netto 4-1 contro la Cremonese. Un segnale positivo per la Fiorentina, che si affiderà anche alla sua spinta sulla destra per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.