​​

header logo

Dodô, Dimarco e quella sfida preannuncianta a suon di cross

Redazione /
Dodo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Tra i confronti più interessanti della sfida tra Fiorentina e Inter, spicca quello sulla fascia destra dei viola contro la corsia sinistra dei nerazzurri, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. Un duello che potrebbe rivelarsi decisivo nell’economia della partita, mettendo a confronto due giocatori tra i più incisivi nel loro ruolo.

Tutti e due tra i primi in classifica

Da una parte ci sarà il brasiliano Dodô, dall’altra l’azzurro Federico Dimarco. Entrambi stanno vivendo una stagione di alto livello, come dimostrano anche i numeri: il laterale della Fiorentina è tra i migliori in Serie A per cross effettuati, mentre l’esterno dell’Inter guida questa speciale classifica, confermandosi uno dei più pericolosi sulla sua fascia.

Dodô irrinunciabile per la Fiorentina

Dodô arriva a questo appuntamento con entusiasmo dopo il gol segnato nel netto 4-1 contro la Cremonese. Un segnale positivo per la Fiorentina, che si affiderà anche alla sua spinta sulla destra per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti