Adani: "La Fiorentina sembrava bucata contro il Como, lettura sbagliata dopo il pareggio. Kean e Piccoli..."

Il giornalista ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lele Adani è intervenuto a ‘Viva El Futbol’ per parlare della situazione attuale della squadra di Pioli dopo la sconfitta contro il Como: “Loro hanno tirato 12 volte nel secondo tempo, ci provava tutta la squadra ad attaccare e a vincere. Sembrava una Fiorentina bucata, principalmente per merito del Como”.

“Gli attaccanti non incidono perché non arrivano palloni. Dopo il pareggio…”

E aggiunge: “Mi sembra che Kean abbia toccato il suo primo pallone intorno all'ottantesimo minuto. Ma anche Piccoli più o meno. Agli attaccanti non arrivavano i rifornimenti giusti, quindi non hanno inciso. La Fiorentina ha sbagliato lettura dopo il gol del pareggio e questo grave errore è costato la sconfitta”.