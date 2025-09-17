DIRETTA VIOLA - "Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parleremo del momento che sta attraversando la squadra di Pioli, tra la brutta sconfitta con il Napoli e la necessità di dare risposte importanti contro Como e Pisa.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, l'avvocato e tifoso viola Alessandro Giannetti che presenterà il suo nuovo libro “Appunti di viaggio fra la Maratona e il West”. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata LIVE