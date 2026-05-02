La Roma ha già fatto il suo, alla Fiorentina basta un punto per i play off ma si può bypassare un turno

Serve ancora un punto alla Fiorentina Primavera di Galloppa per assicurarsi la post season e l'ennesima corsa Scudetto degli ultimi anni: i ragazzi viola lo cercheranno domani a Zingonia contro l'Atalanta, sesta in classifica. La Fiorentina ha 9 punti di vantaggio a 3 giornate dal termine sull'Inter, prima esclusa al momento.

Ulteriormente importante però sarebbe mantenere la prima posizione: le prime due infatti saltano il primo turno play-off ed entrano in scena direttamente per la Final Four. La squadra viola ha un punto di vantaggio su Parma e Cesena, mentre la Roma, quarta, ha già vinto il suo match e insegue a -3.