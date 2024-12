Giancarlo Antognoni, oggi capo delegazione dell'Italia Under 21 ha parlato a Radio Bruno dopo quanto accaduto ad Edoardo Bove ieri sera nel corso di Fiorentina-Inter.

‘Bove ha carattere e reagirà nel modo giusto’

“È un ragazzo più maturo della sua età, non dimostra gli anni che ha, come calciatore e persona. Sta facendo l'università, oltre al calciatore vuole frequentare anche gli studi. Ha carattere e reagirà nel modo giusto. Ad oggi sappiamo poco di quanto successo ma già che sia cosciente e parli è positivo”.

‘Fiducioso per il futuro di Edoardo, oggi la tecnologia ha fatto grandi passi avanti’

“Quanto successo a me è stato molto diverso, per la dinamica, avendo subito un trauma. Ieri mi sono preoccupato, ma è importante che abbia reagito. Il ragazzo deve pensare alla sua vita, è chiaro poi non bisogna giocare a tutti i costi anche se con i metodi di oggi ci sono tante risorse rispetto ai miei tempi… pensiamo che non c'era nemmeno il defibrillatore. Sono fiducioso per il futuro di Edoardo, la tecnologia ha fatto grandi passi avanti”.