Martorelli: "Vanoli sta già trasmettendo le sue idee, vedo una Fiorentina forte e con più temperamento"

Giocondo Martorelli, intermediario di mercato, ha commentato a Tuttomercatoweb.com la situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus, e le sensazioni che gli ha lasciato questa seconda uscita di mister Vanoli.

Il commento

“Vanoli ha potuto lavorare quindici giorni e la sosta gli ha permesso di trasmettere le sue idee con maggiore calma. Ho visto una Fiorentina più forte fisicamente e con un temperamento importante. Questa squadra ha bisogno di lavorare e credo che, con continuità, riuscirà a tornare nelle posizioni di classifica che le competono”.

Un calendario fitto

Ma il tempo stringe, e la Fiorentina tornerà in campo già giovedì, contro l'AEK in Conference, prima di affrontare la delicata trasferta contro l'Atalanta di Palladino, che torna a sfidare i viola dopo la stagione passata a Firenze.