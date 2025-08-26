Romano: "Procede bene la trattativa tra Fiorentina e Lindelöf. Il difensore è tentato dall'avventura in Serie A"

Arrivano aggiornamenti importanti sul mercato della Fiorentina, specialmente quello che riguarda le operazioni in entrata per il reparto difensivo.

Procede bene la trattativa

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione della trattativa tra la società viola e Victor Lindelöf, difensore svedese attualmente svincolato dopo l'avventura al Manchester United. Procede bene la trattativa tra le parti.

Il difensore tentato dall'Italia

Anche l'Everton è sul giocatore, ma il difensore classe ‘94 è tentato dall’offerta della Fiorentina e da una nuova avventura in Serie A.