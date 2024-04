Corriere dello Sport-Stadio: Fuori quelli che non vanno a mille

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, stamani troviamo questo titolo: "Il gioco si fa duro". E ancora: "Fiorentina, domani il Viktoria: fuori quelli che non vanno a mille". Sommario: "Previste cinque novità: tocca a Nico, Dodo, Biraghi, Milenkovic e Kouame".

Pagina 6

Ripreso il tema della prima: "Fiorentina gioca solo chi è a mille". Sottotitolo: "Previsto un ampio turnover: spazio a Nico, Dodo, Biraghi, Milenkovic e Kouame". Di spalla un commento dal titolo: "Svegliarsi con il senso di coppa".

Pagina 7

Qui leggiamo: "Bonaventura, il mago al servizio della squadra". Sottotitolo: "Specialista in assist, l’ultimo per Ikoné contro il Genoa: è sul podio dei migliori in Italia". E c'è anche un trafiletto: "Nzola ritornato al lavoro. Rosa al completo".