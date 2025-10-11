"Fa strano vedere la Fiorentina nei bassifondi della Serie A. Eppure la società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato"

Massimo Velotto, un ex arbitro, è intervenuto a Italia 7 per parlare del momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli: “Mi ritengo in qualche modo legato alla Fiorentina perché con i viola ho diretto la mia primissima gara in Serie A, a Messina per la precisione”.

“Fa strano vedere la Fiorentina nei bassifondi della classifica”

“Devo ammettere che a me risulta molto strano vedere la Viola nei bassifondi della classifica. A seguito poi di risultati che non rispecchiano le previsioni di inizio stagione. Anche e soprattutto alla luce dell'arrivo di Pioli, di cui tutti conosciamo caratura e competenze”.

“Eppure la società…”

“Infine, posso aggiungere che secondo me era anche stato fatto un ottimo lavoro da parte della dirigenza sul mercato. Altro motivo per cui non mi aspettavo un inizio così in salita”.