Fiorentina attenta sul mercato del futuro: un giovanissimo del Gubbio osservato speciale della Viola

La Fiorentina sembra essere molto attenta al mercato dei giovani talenti. Già si parla da qualche giorno dell'interesse dei confronti di Borys, polacco classe 2006. Adesso c'è un altro ragazzo nella lista del club viola.

Come riportato da Tuttoc.com, a Gubbio l'attaccante Vincenzo Di Gianni è osservato speciale della Fiorentina. Il 17enne è già entrato da poco nel giro della prima squadra e sta collezionando le prime presenze in Serie C. La Viola è molto attenta e deve tener conto del contratto triennale appena firmato dal ragazzo con il proprio club.