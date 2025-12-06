​​

header logo

Ruggeri: "Palladino ha già dimostrato a Firenze, spero possa farlo anche a Bergamo. Difficile sapere se andasse scelto in estate"

Redazione /
Raffaele Palladino
Raffaele Palladino. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

E' tornato di gran carriera su una panchina Raffaele Palladino, che con l'Atalanta ha ottenuto tre vittorie di fila, tra cui quella con la Fiorentina e a Tmw l'ex presidente nerazzurro Alessandro Ruggeri, ha parlato così:

"Se era da prendere prima? Fammi indovino e ti farò ricco, questo è difficile da potere dire. Non si sa se le cose sarebbero andate comunque in un determinato modo. Mi auguro che possa fare bene, se è stato scelto da Berlusconi e Galliani quando allenava la Primavera vuol dire che hanno visto qualcosa di importante. Ha dimostrato a Firenze, spero possa farlo anche a Bergamo".

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti