Ruggeri: "Palladino ha già dimostrato a Firenze, spero possa farlo anche a Bergamo. Difficile sapere se andasse scelto in estate"

E' tornato di gran carriera su una panchina Raffaele Palladino, che con l'Atalanta ha ottenuto tre vittorie di fila, tra cui quella con la Fiorentina e a Tmw l'ex presidente nerazzurro Alessandro Ruggeri, ha parlato così:

"Se era da prendere prima? Fammi indovino e ti farò ricco, questo è difficile da potere dire. Non si sa se le cose sarebbero andate comunque in un determinato modo. Mi auguro che possa fare bene, se è stato scelto da Berlusconi e Galliani quando allenava la Primavera vuol dire che hanno visto qualcosa di importante. Ha dimostrato a Firenze, spero possa farlo anche a Bergamo".