Aquilani torna a respirare ma il Bari gli strappa la vittoria in extremis

Era partito alla grandissima Alberto Aquilani sulla panchina del Pisa, vincendo per 2-0 all'esordio in casa della Sampdoria. Poi però le prime difficoltà e due k.o. di fila con Modena e Parma e oggi, al rientro dalla sosta, il primo pareggio in casa con il Bari. Per l'ex tecnico della Primavera viola vittoria sfumata a cinque dalla fine, per il gol di Akpa-Chuwuku che ha neutralizzato quello di Beruatto in apertura.